Тот факт, что убийство российской журналистки Дарьи Дугиной организовали украинские спецслужбы уже не вызывает сомнений. Сейчас стало известно, что к теракту причастна Эстония.
"Я думаю, что тут определённо не обошлось без помощи Эстонии", — заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Он уверен, что эстонские спецслужбы обеспечили убийце убежище и обучили пользоваться взрывчаткой.
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