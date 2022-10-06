Скотт Риттер: Эстония участвовала в организации убийства Дарьи Дугиной

Тот факт, что убийство российской журналистки Дарьи Дугиной организовали украинские спецслужбы уже не вызывает сомнений. Сейчас стало известно, что к теракту причастна Эстония.

"Я думаю, что тут определённо не обошлось без помощи Эстонии", — заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Он уверен, что эстонские спецслужбы обеспечили убийце убежище и обучили пользоваться взрывчаткой.