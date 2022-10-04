Подоляка: главная цель США на Украине скоро будет достигнута

Украинский кризис создавался американцами очень давно с определёнными целями. И независимость Украины или её вхождение в НАТО никогда не стояли, и не будут стоять на повестке дня. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Он считает, что США ставили перед нынешним киевским руководством совершенно другие задачи, многие из которых уже выполнены.

В мире сегодня есть три серьёзных экономических и технологических центра силы: собственно, США, Европейский союз и Китай, заметил аналитик.

Американцы пытаются ослабить Россию, чтобы она не приняла сторону Китая в предстоящей схватке с ним США. И ради этого они готовы отдать Москве и Украину, и не только её, добавил Подоляка.

По его мнению, это сразу решает и другую главную задачу для США — уничтожение Европейского союза, о чём они мечтали еще с девяностых годов, когда Европа очень сильно укрепилась.

Именно задача уничтожения Европы как конкурента Соединённых Штатов и ставилась перед украинским кризисом, для чего элиты Старого Света были втянуты в конфликт на Украине, пояснил эксперт.

Очень скоро эта цель будет достигнута — Европа перестанет быть конкурентом Америки. И ей останется разобраться только с Китаем, заключил он.