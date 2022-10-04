Ветеран разведки Шэффер: армия США показала слабость в разгар борьбы с РФ

Ветеран американской разведки Энтони Шэффер заявил, что армия США показала слабость в разгар борьбы с РФ.

В своей статье для Newsmax Шэффер пишет, что из-за украинского конфликта запасы вооружения США снизились до уровня "невиданного десятилетиями". Он отмечает, что с начала спецоперации на Украине США передали Киеву вооружения на миллиарды долларов.

По словам Шэффера, данная ситуация в условиях геополитической нестабильности крайне опасна для США. Он пишет, что вместо того, чтобы сдерживать потенциальный конфликт, Штаты проявили свою слабость.

Шэффер пишет, что США использовали каждый конфликт для роста своей боеспособности. Однако украинский кризис стал исключением. Но что ещё страшнее, по мнению ветерана разведки США, так это то, что о данной слабости прекрасно осведомлены в России и Китае.