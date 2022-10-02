Политолог Дудаков заявил, что Украина опустошила арсеналы НАТО

США производят около 30 тысяч 155-миллиметровых снарядов ежегодно. Однако украинская армия такое количество "сжигает" за пару недель, что значительно истощает арсеналы НАТО. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Кроме этого, страны коллективного Запада ощутили "ракетный голод", считает эксперт. На Украину было поставлено 8500 единиц противотанковых ракетных комплексов Javelin. Это почти всё, что хранилось в резервах США, уточнил Дудаков.

"Для пополнения запасов понадобится не менее десяти лет, поскольку в год Штаты могут выпускать не более 800 ракет", — отметил политолог в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Также Вашингтон пообещал ВСУ партию из 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, однако из-за нехватки подобного вооружения поставить обещанное получится только через пару лет.