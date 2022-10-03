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Ветеран разведки США: Россия изменила правила игры на Украине

Мир

Россия перевернула сценарий Североатлантического альянса на Украине, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Ветеран разведки США: Россия изменила правила игры на Украине

После начала российской спецоперации на Украине страны НАТО оказали Украине помощь на десятки миллиардов долларов, однако президент РФ Владимир Путин сумел обернуть ситуацию в свою сторону, отметил ветеран американкой разведки.

"Москва смогла перевернуть сценарий НАТО", — цитирует Риттера англоязычная редакция RT.

Запад отговорил украинского президента Владимира Зеленского вести мирные переговоры с Россией, чтобы накачать Украину вооружением и наёмниками. Также страны НАТО начали обучать солдат ВСУ на своих военных базах. Таким образом, украинский кризис перерос в противостояние РФ и Североатлантического альянса, отметил Риттер.

Путин сумел оперативно отреагировать на меняющиеся обстоятельства и не просто повысил ставки, а полностью изменил игру. Он объявил о частичной мобилизации в РФ и принял в состав России ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

"Россия не просто изменила правила игры — она изменила саму игру. Теперь любые боевые действия Украины против российских войск будут трактоваться, как нападение на РФ", — подчеркнул Риттер.

Теперь Североатлантический альянс оказался в сложной ситуации из-за того, что взял на себя обязательство помогать Украине. Если НАТО продолжит спонсировать Киев, то рискует втянуться в конфликт. Отказ от дальнейшей помощи будет выглядеть, как поражение и предательство.

По мнению Риттера, Запад не будет усиливать поддержку Украины.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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