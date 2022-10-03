Ветеран разведки США: Россия изменила правила игры на Украине

Россия перевернула сценарий Североатлантического альянса на Украине, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

После начала российской спецоперации на Украине страны НАТО оказали Украине помощь на десятки миллиардов долларов, однако президент РФ Владимир Путин сумел обернуть ситуацию в свою сторону, отметил ветеран американкой разведки.

"Москва смогла перевернуть сценарий НАТО", — цитирует Риттера англоязычная редакция RT.

Запад отговорил украинского президента Владимира Зеленского вести мирные переговоры с Россией, чтобы накачать Украину вооружением и наёмниками. Также страны НАТО начали обучать солдат ВСУ на своих военных базах. Таким образом, украинский кризис перерос в противостояние РФ и Североатлантического альянса, отметил Риттер.

Путин сумел оперативно отреагировать на меняющиеся обстоятельства и не просто повысил ставки, а полностью изменил игру. Он объявил о частичной мобилизации в РФ и принял в состав России ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

"Россия не просто изменила правила игры — она изменила саму игру. Теперь любые боевые действия Украины против российских войск будут трактоваться, как нападение на РФ", — подчеркнул Риттер.

Теперь Североатлантический альянс оказался в сложной ситуации из-за того, что взял на себя обязательство помогать Украине. Если НАТО продолжит спонсировать Киев, то рискует втянуться в конфликт. Отказ от дальнейшей помощи будет выглядеть, как поражение и предательство.

По мнению Риттера, Запад не будет усиливать поддержку Украины.