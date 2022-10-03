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Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине

Мир

Страны коллективного Запада ликвидируют российские войска и потопят Черноморский флот, если на Украине будет использовано ядерное оружие. Об этом заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

По мнению генерала, ядерное облако может достигнуть территории Польши. В таком случае, в силу вступит пятая статья устава НАТО. Более того, Петреус не исключает, что Россия может также ударить по Польше напрямую.

"США возглавили бы НАТО и усилия союзников, которые уничтожили бы все российские силы, которые видим и идентифицируем на поле боя на Украине, а также в Крыму, а также каждый корабль в Чёрном море", — цитирует угрозы Петреуса The Guardian.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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