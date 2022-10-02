Сенатор США Рубио заявил, что Россия может нанести удар по аэропортам в Польше

Россия может нанести удар по аэропортам в Польше, через которые поступает военная помощь Украине со стороны западных стран. Об этом заявил сенатор США Марко Рубио. Он подчеркнул, что действия президент России Владимира Путина непредсказуемы.

"Я думаю, что вполне возможно, что в конечном итоге, он может нанести удар по некоторым из этих пунктов распределения вооружения, через которые проходят поставки вооружений, в том числе в Польше", — отметил Рубио в эфире телеканала CNN.

Он опасается, что Москва может ударить по одной из стран Североатлантического альянса.