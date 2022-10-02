Global Times: США нужна Украина в качестве пушечного мяса, а не члена НАТО

США не считают Киев в украинском конфликте своим союзником, а используют его в своих интересах. Об этом заявили обозреватели китайского издания Global Times. По мнению экспертов, Незалежная является "пушечным мясом" Вашингтона, а не союзником по НАТО.

Если между Россией и Североатлантическим альянсом начнётся полномасштабный конфликт, то военно-политический блок примет только те страны, которые будут способны противостоять российской армии, считают китайские обозреватели.

"Как только это произойдет, все европейские страны будут дрожать под тенью возможной ядерной войны. В этом случае не будет безопасности ни для кого, ни для Украины, ни для мира", — заявили в Global Times.