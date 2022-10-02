Глава МО ФРГ Ламбрехт: ВСУ добились успеха в Лимане, но это не поворотный момент

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт прокомментировала переход Красного Лимана под контроль боевиков ВСУ и отметила, что это "серьёзный успех" киевского режима. Однако, по её мнению, взятие города не изменит ход спецоперации российской армии.

"Это никак не поворотный момент. Важно продолжать обучение украинских солдат, в том числе и с расчётом на будущее", — заявила Ламбрехт в интервью ARD.

По мнению главы военного ведомства, конфликт закончится может закончиться только спустя несколько месяцев.