Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт прокомментировала переход Красного Лимана под контроль боевиков ВСУ и отметила, что это "серьёзный успех" киевского режима. Однако, по её мнению, взятие города не изменит ход спецоперации российской армии.
"Это никак не поворотный момент. Важно продолжать обучение украинских солдат, в том числе и с расчётом на будущее", — заявила Ламбрехт в интервью ARD.
По мнению главы военного ведомства, конфликт закончится может закончиться только спустя несколько месяцев.
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После оставления Красного Лимана бизнесмен Евгений Пригожин вслед за Рамзаном Кадыровым раскритиковал Минобороны РФ. Он призвал отправить "ушлёпков" на фронт.