Вучич: референдумы в Донбассе будут иметь "ужасные" последствия для Сербии

Воссоединение Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией повлечёт за собой "ужасные" последствия для Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

В Белград поступил звонок, в ходе которого сообщили, что переговоры с Сербией по поводу вступления в Евросоюз будут прекращены, сообщил президент. Более того, против страны намерены ввести санкции и отменить безвизовый режим.

"Осталось нам только положить голову на пенёк и они скажут: сейчас возьмём топор — и конец", — сказал Вучич в интервью телеканалу Pink.

По его словам, Евросоюз усилил своё давление на Сербию из-за того, что Белград с начала спецоперации на Украине не поддержал антироссийские санкции.