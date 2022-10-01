Воссоединение Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией повлечёт за собой "ужасные" последствия для Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
В Белград поступил звонок, в ходе которого сообщили, что переговоры с Сербией по поводу вступления в Евросоюз будут прекращены, сообщил президент. Более того, против страны намерены ввести санкции и отменить безвизовый режим.
"Осталось нам только положить голову на пенёк и они скажут: сейчас возьмём топор — и конец", — сказал Вучич в интервью телеканалу Pink.
По его словам, Евросоюз усилил своё давление на Сербию из-за того, что Белград с начала спецоперации на Украине не поддержал антироссийские санкции.
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