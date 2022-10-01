Кулеба пообещал странам НАТО защиту ВСУ и предложил "обнулить ошибки" Запада

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Североатлантический альянс исправить "ошибки" Запада и принять Незалежную в НАТО. Кроме того, по словам украинского политика, страны блока находятся "под защитой" ВСУ.

Как подчеркнул Кулеба, в условиях конфликта, Украине не нужен "План действий по членству".

"Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. Мы ещё не имеем над собой "зонтика” пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под "зонтиком” Украины, под защитой наших Вооружённых сил", — заявил глава украинского МИД.

Министр призвал страны НАТО "обнулить" ошибки запада, которые, по его мнению, партнёры Украины допускали 2008 году и не принимали Незалежную в Североатлантический альянс.