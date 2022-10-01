Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Североатлантический альянс исправить "ошибки" Запада и принять Незалежную в НАТО. Кроме того, по словам украинского политика, страны блока находятся "под защитой" ВСУ.
Как подчеркнул Кулеба, в условиях конфликта, Украине не нужен "План действий по членству".
"Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. Мы ещё не имеем над собой "зонтика” пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под "зонтиком” Украины, под защитой наших Вооружённых сил", — заявил глава украинского МИД.
Министр призвал страны НАТО "обнулить" ошибки запада, которые, по его мнению, партнёры Украины допускали 2008 году и не принимали Незалежную в Североатлантический альянс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.