Министерство финансов США пригрозило третьим странам ужесточением санкций за поддержку России. Как сообщили в ведомстве, они готовы действовать в таких случая "более агрессивно".
Как уточнили в американском Минфине, речь идёт о лицах, которые как-либо поддерживают российскую сторону, в том числе и в контексте референдумов на территории ЛДНР.
"Особое внимание уделяется юридическим и физическим лицам в юрисдикциях за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России "аннексировать" суверенную территорию Украины", — говорится на сайте ведомства.
Так, согласно информации, речь идёт об:
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