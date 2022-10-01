Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Zeit Online: Германия критически оценила заявку Киева на вступление в НАТО
Переговоры ВСУ о ситуации на Херсонщине: "Не стреляйте, мы отходим назад!"
Politico: США не ожидали заявку от Украины на ускоренное вступление в НАТО
Япония усилит меры безопасности из-за ракетных испытаний КНДР
"Котёл" в Красном Лимане может оказаться западнёй для ВСУ на Харьковском фронте
У Красного Лимана боевики ВСУ были отброшены от Ставков
Генштаб ВСУ: русская армия наносит удары по стратегическим объектам
Полянский считает, что Запад не добился разгрома РФ при голосовании в СБ ООН
Медведев назвал генсека НАТО циничным мальчиком за слова об Украине

США намерены "агрессивнее наказывать" страны за поддержку России

Мир

Министерство финансов США пригрозило третьим странам ужесточением санкций за поддержку России. Как сообщили в ведомстве, они готовы действовать в таких случая "более агрессивно".

США намерены "агрессивнее наказывать" страны за поддержку России

Как уточнили в американском Минфине, речь идёт о лицах, которые как-либо поддерживают российскую сторону, в том числе и в контексте референдумов на территории ЛДНР.

"Особое внимание уделяется юридическим и физическим лицам в юрисдикциях за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России "аннексировать" суверенную территорию Украины", — говорится на сайте ведомства.

Так, согласно информации, речь идёт об:

  • оказание материальной поддержки организации референдумов,
  • оказание материальной поддержки оборонно-промышленной базе РФ,
  • предоставление материальной поддержки российским юридическим или физическим лицам,
  • попытке обойти или уклониться от санкций США в отношении России и Белоруссии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово

В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово
БПЛА Shahed-136 из Ирана нанесли удары по электроподстанции в Новой Одессе
Силовые структуры
БПЛА Shahed-136 из Ирана нанесли удары по электроподстанции в Новой Одессе
Силовые структуры
Военкор Коц заявил о критической ситуации для группировки ВС РФ в Красном Лимане
Силовые структуры
РСЗО спецназа "О" ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Лиманском направлении
Любовь Степушова СВО изменится: Путин распрощался с "Семьёй" и "пророссийскими" олигархами на Украине Любовь Степушова Сергей Лебедев В армию России необходимо вернуть политруков Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова
Силовые структуры
ВСУ взяли Красный Лиман в оперативное окружение в целях отрезать снабжение ВС РФ
Силовые структуры
Продвижение ВСУ под Лиманом остановилось благодаря союзным силам
Эксперт Рожин: ожидается постепенный отход российских войск из Красного Лимана
Силовые структуры
Эксперт Рожин: ожидается постепенный отход российских войск из Красного Лимана
Последние материалы
Zeit Online: Германия критически оценила заявку Киева на вступление в НАТО
Переговоры ВСУ о ситуации на Херсонщине: "Не стреляйте, мы отходим назад!"
Politico: США не ожидали заявку от Украины на ускоренное вступление в НАТО
Япония усилит меры безопасности из-за ракетных испытаний КНДР
"Котёл" в Красном Лимане может оказаться западнёй для ВСУ на Харьковском фронте
Важная победа России: Красный Лиман выстоял
У Красного Лимана боевики ВСУ были отброшены от Ставков
Генштаб ВСУ: русская армия наносит удары по стратегическим объектам
Полянский считает, что Запад не добился разгрома РФ при голосовании в СБ ООН
Медведев назвал генсека НАТО циничным мальчиком за слова об Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников