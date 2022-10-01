США намерены "агрессивнее наказывать" страны за поддержку России

Министерство финансов США пригрозило третьим странам ужесточением санкций за поддержку России. Как сообщили в ведомстве, они готовы действовать в таких случая "более агрессивно".

Как уточнили в американском Минфине, речь идёт о лицах, которые как-либо поддерживают российскую сторону, в том числе и в контексте референдумов на территории ЛДНР.

"Особое внимание уделяется юридическим и физическим лицам в юрисдикциях за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России "аннексировать" суверенную территорию Украины", — говорится на сайте ведомства.

Так, согласно информации, речь идёт об:

оказание материальной поддержки организации референдумов,

оказание материальной поддержки оборонно-промышленной базе РФ,

предоставление материальной поддержки российским юридическим или физическим лицам,

попытке обойти или уклониться от санкций США в отношении России и Белоруссии.