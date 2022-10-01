Для Вашингтона стала неожиданной заявка Киева на вступление в НАТО. По мнению аналитиков, президент Украины Владимир Зеленский не поставил в известность Белый дом о своём "манёвре".
"Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена", — считают аналитики Politico.
Украинский лидер "показательно визировал" бумаги на вступление в Североатлантический альянс сразу после того, как в Кремле президент России Владимир Путин и главы новых регионов страны подписали договор об их вхождении в РФ.
Как подчеркнули в издании, мнения насчёт заявки Киева в Вашингтоне разошлись. Многие представители американской власти опасаются эскалации с российской стороной.
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