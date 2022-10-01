Politico: США не ожидали заявку от Украины на ускоренное вступление в НАТО

Для Вашингтона стала неожиданной заявка Киева на вступление в НАТО. По мнению аналитиков, президент Украины Владимир Зеленский не поставил в известность Белый дом о своём "манёвре".

"Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена", — считают аналитики Politico.

Украинский лидер "показательно визировал" бумаги на вступление в Североатлантический альянс сразу после того, как в Кремле президент России Владимир Путин и главы новых регионов страны подписали договор об их вхождении в РФ.

Как подчеркнули в издании, мнения насчёт заявки Киева в Вашингтоне разошлись. Многие представители американской власти опасаются эскалации с российской стороной.