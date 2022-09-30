TAC: Трамп хочет стать посредником на переговорах между РФ и Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание стать посредником на переговорах между Россией и Украиной. Это предложение озадачило Белый дом, сообщает обозреватель The American Conservative Оливия Мюррей.

Ранее Трамп изъявил желание возглавить переговорный процесс между Киевом и Москвой для разрешения украинского кризиса. Соответствующий пост он разместил в соцсети Truth Social.

"Всего одним коротким постом <…> Трамп загнал политический истеблишмент в угол", — отметила Мюррей.

По её словам, теперь "поджигатели войны из Конгресса и Белого дома" должны будут решить, что выбрать: отказать Трампу и продолжить накалять ситуацию на Украине или согласиться на посредничество "человека с мировым опытом", чтобы завершить вооружённый конфликт мирным путём.