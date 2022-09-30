Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, на каких условиях Киев готов возобновить переговоры с Россией.
Зеленский заявил, что российско-украинские переговоры не состоятся, пока Владимир Путин остаётся президентом РФ.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.