Материалы, указывающие на роль Запада в организации и осуществлении взрывов на "Северных потоках", у России уже есть. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Он назвал взрывы на газопроводах международным терактом, добавив, что Запад делает всё для сокрытия его истинных организаторов и исполнителей.
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