Нарышкин: у РФ есть материалы о роли Запада в аварии на "Северных потоках"

Материалы, указывающие на роль Запада в организации и осуществлении взрывов на "Северных потоках", у России уже есть. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он назвал взрывы на газопроводах международным терактом, добавив, что Запад делает всё для сокрытия его истинных организаторов и исполнителей.