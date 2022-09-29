Европейский союз намерен утвердить запрет на ввоз стали, драгоценных металлов и камней из РФ. Об этом сообщает Politico.
По информации издания, Еврокомиссия планирует принять санкции против компании "Алроса" и прекратить импортировать из РФ продукцию, которая обеспечивает ювелирную промышленность.
При этом пока не уточняется, когда именно Евросоюз введёт новые ограничительные меры в отношении Москвы.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.