Politico: Евросоюз запретит ввоз стальной продукции и драгоценных камней из РФ

Европейский союз намерен утвердить запрет на ввоз стали, драгоценных металлов и камней из РФ. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Еврокомиссия планирует принять санкции против компании "Алроса" и прекратить импортировать из РФ продукцию, которая обеспечивает ювелирную промышленность.

При этом пока не уточняется, когда именно Евросоюз введёт новые ограничительные меры в отношении Москвы.