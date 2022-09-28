Посольство США призвало американцев немедленно уехать из России

Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.

"Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", — сообщается на сайте посольства.

В диппредставительстве опасаются, что РФ может запретить американцам выезжать из страны или призвать лиц с двойным гражданством на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Ранее Болгария и Польша также призвали своих граждан уезжать из РФ.