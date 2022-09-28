В Москве уклонистов от призыва начали искать с помощью системы распознавания лиц

В российской столице уклонистов от частичной мобилизации разыскивают с помощью системы распознавания лиц. Об этом пишет newizv.ru.

По информации издания, благодаря современным технологиям в Москве уже найдены пять жителей РФ, которые подлежат призыву на службу.

Четверо из них доставлены в полицейские участки или военкоматы для дополнительной проверки, сказано в материале.

При этом подчёркивается, что одного россиянина отпустили после разбирательства, так как у него диагностировали проблемы со зрением. По словам мужчины, он был задержан по ошибке, ведь сотрудники военкомата не поставили печать в документ, подтверждающий его непригодность к частичной мобилизации.

21 сентября российский лидер Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в республиках Донбасса, объявил частичную мобилизацию. Как пояснили в Министерстве обороны РФ, в общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов.