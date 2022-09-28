Дейв Дес Рош: у Европы и США заканчиваются запасы оружия для поставки Киеву

В интервью CNBC старший научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош заявил, что Соединённым штатам и Европе придётся воспользоваться запасами оружия и боеприпасов, которые предназначены для собственных армий.

"Если у нас не будет нового производства, на наращивание которого уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать украинцев", — сказал Рош.

В публикации отмечается, что и в Европе истощены запасы вооружений.

"Военные запасы большинства европейских стран-членов НАТО были, я бы не сказал, что исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы предоставляли много вооружения украинцам", — процитировал эксперт слова Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Подчёркивается, что в мирное время страны Запада производят оружие в меньших объемах и только по мере необходимости, чтобы сокращать дорогостоящее производство. Также отмечается, что некоторые виды вооружений, которые сейчас требуются Украине, совсем перестали производиться, так как для них нужны высококвалифицированные кадры. Американский сектор испытывает их дефицит.