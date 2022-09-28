Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный открыто рассказал о планах Киева в конфликте с Россией. По его словам, захват Крыма станет переломным моментом. Для этого необходимо сформировать два десятка бригад, с вооружением которых помогут страны Запада, отметил главком ВСУ.
После желаемого взятия Крыма украинскую армию следует оснастить системами дальнего радиуса действия, планирует Залужный. Тогда ВСУ смогут обстреливать российскую территорию, указал военачальник. Более того, главком убеждён, что НАТО необходимо нанести превентивный ядерный удар по России.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.