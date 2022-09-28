Залужный раскрыл дальнейшие планы в конфликте с РФ: захват Крыма и удары НАТО

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный открыто рассказал о планах Киева в конфликте с Россией. По его словам, захват Крыма станет переломным моментом. Для этого необходимо сформировать два десятка бригад, с вооружением которых помогут страны Запада, отметил главком ВСУ.

После желаемого взятия Крыма украинскую армию следует оснастить системами дальнего радиуса действия, планирует Залужный. Тогда ВСУ смогут обстреливать российскую территорию, указал военачальник. Более того, главком убеждён, что НАТО необходимо нанести превентивный ядерный удар по России.