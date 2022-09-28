Пентагон случайно разоблачил ложь Зеленского о поставках ЗРК NASAMS в Киев

Вашингтон не передавал зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, случайно разоблачив ложь президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что поставка ожидается в ближайшие два месяца после проведения переговоров с Норвегией.

По мнению Пентагона, поставленные системы противовоздушной обороны позволят украинской армии защитить объекты инфраструктуры Незалежной от российских ракет. Райдер убеждён, что ВСУ "успешно" противостоят своему противнику на местах боевых действий.

"США не видят серьёзных изменений в тактике и стратегии действия российских сил, направленных на укрепление или защиту четырёх регионов, даже несмотря на то, что Москва мобилизует более четверти миллиона резервистов для ведения боевых действий", - цитирует слова американского генерала Reuters.