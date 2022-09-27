Экс-сотрудник Белого дома: молитесь, чтобы Путин спас мир от ядерной войны

Президент России Владимир Путин хочет спасти мир от ядерной катастрофы, считает Пол Крейг Робертс, который был сотрудником администрации 40-го президента США Рональда Рейгана.

По словам Робертса, Москва до последнего пыталась избежать конфликта с Западом. Но после того, как участие западных стран в украинском конфликте стало слишком очевидным, Путин решил провести референдумы на освобождённых территориях, чтобы не допустить ядерной войны.

"Референдумы — это путинский способ положить конец конфликту, прежде чем он перерастёт в ядерную войну", — отметил экс-сотрудник Белого дома.

Он убеждён, что референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации снижает угрозу ядерного апокалипсиса. Когда эти республики и регионы станут российскими, то Североатлантический альянс не сможет устраивать там провокации.

Робертс усомнился в том, что лидеры стран Запада готовы пойти на такой самоубийственный шаг, как нападение на территорию РФ. Понятно, что США и Евросоюз юридически не признают итоги референдумов. Однако они будут вынуждены признать, что Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье стали российскими городами.

"То, что они думают, не имеет значения. Путин делает всё возможное, чтобы спасти всех нас от ядерной войны. Молитесь, чтобы он преуспел", — подчеркнул Робертс.