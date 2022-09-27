Foreign Policy: миру придётся серьёзно отнестись к ядерной угрозе Путина

В издании Foreign Policy опубликована статья, автор которой даёт оценку происходящему на мировой арене. По его мнению, сейчас планета "балансирует на грани войны".

Ситуация, по словам автора, обострилась после того, как президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что в случае возникновения угрозы территориальной целостности страны и для защиты России и её народа будут задействованы все имеющиеся системы вооружений. При этом Путин заявил, что "это не блеф".

Чуть позже министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что поставки оружия на Украину "означают прямое участие Запада в конфликте". А Путин ещё в начале спецоперации пригрозил применить ядерное оружие против "тех, у кого может возникнуть соблазн вмешаться", напоминает автор.

По его мнению, российский лидер действительно может пойти на ядерные удары.

Обозреватель уверен, что единственным выходом Альянса в такой ситуации являются максимально острожные действия на "крутом и скользком склоне балансирования на грани войны". А Путина, по его мнению, необходимо убедить, что цена нанесения даже самого ограниченного ядерного удара по Украине недопустима.

Выходом из ситуации он видит ответную угрозу, которая должна прозвучать от президента США Джо Байдена.

"Байдену придётся публично заявить в адрес Путина, что Вашингтон тоже не блефует", — пишет он.

Автор уточняет, что угрожать ядерным возмездием не стоит при отсутствии решимости его применить.

"Ядерная угроза толкает страны вниз по спирали и по всё более крутому склону… Не только у Запада, но и у всего мира нет другого выбора, кроме как серьёзно отнестись к угрозе Путина", — резюмирует обозреватель.