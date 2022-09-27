Кива: позиция Киева и Запада грозит превратить украинцев в ядерный пепел

Оппозиционный украинский политик Илья Кива заявил, что активная антироссийская позиция Запада и киевского режима всё чаще заставляет Москву задуматься о применении упреждающего удара оружием массового поражения по Украине.

"И у меня один только вопрос: понимают ли мои соотечественники-украинцы, что сегодняшняя позиция киевского режима и их западных кураторов грозит превратить их в ядерный пепел?" — задался вопросом он.

По мнению Кивы, Вашингтон всеми силами стремится, чтобы после него осталась территория, непригодная к жизни на многие лета.

Ранее украинский политик предположил, что Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный раскрыл план Запада относительно России.

Главком заявил в интервью британскому журналу "Time", что победа Украины, исходя из того, что он непосредственно знает про русских, не будет финалом. Она будет лишь передышкой и началом подготовки к новой войне.