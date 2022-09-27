Оппозиционный украинский политик Илья Кива заявил, что активная антироссийская позиция Запада и киевского режима всё чаще заставляет Москву задуматься о применении упреждающего удара оружием массового поражения по Украине.
"И у меня один только вопрос: понимают ли мои соотечественники-украинцы, что сегодняшняя позиция киевского режима и их западных кураторов грозит превратить их в ядерный пепел?" — задался вопросом он.
По мнению Кивы, Вашингтон всеми силами стремится, чтобы после него осталась территория, непригодная к жизни на многие лета.
Ранее украинский политик предположил, что Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный раскрыл план Запада относительно России.
Главком заявил в интервью британскому журналу "Time", что победа Украины, исходя из того, что он непосредственно знает про русских, не будет финалом. Она будет лишь передышкой и началом подготовки к новой войне.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.