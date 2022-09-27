Кива: главком ВСУ Залужный раскрыл план Запада по уничтожению России

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскрыл план Запада относительно России. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Илья Кива.

Главком заявил в интервью британскому журналу "Time", что победа Украины, исходя из того, что он непосредственно знает про русских, не будет финалом. Она будет лишь передышкой и началом подготовки к новой войне.

Маски давно сброшены, и уже никто не скрывает, что главная цель Запада — уничтожение России, заметил Кива.

"Если их сегодня не остановить, они придут", — заключил политик в своём Telegram-канале.

Добавим, в интервью "Time" Залужный также признался, что обучался военному делу по книге начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.