Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о многочисленных сообщениях от мошенников с угрозами.
По словам главы ВОЗ, его дом теперь оборудован сигнализацией. Кроме того, он планирует нанять постоянных охранников. При этом Гебрейесус добавил, что мошенники угрожают его жизни с помощью СМС.
"Не могу представить, откуда у них мой номер", — сказал руководитель ВОЗ в интервью Washington Post.
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