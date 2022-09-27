Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что получает много сообщений с угрозами его жизни

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о многочисленных сообщениях от мошенников с угрозами.

По словам главы ВОЗ, его дом теперь оборудован сигнализацией. Кроме того, он планирует нанять постоянных охранников. При этом Гебрейесус добавил, что мошенники угрожают его жизни с помощью СМС.

"Не могу представить, откуда у них мой номер", — сказал руководитель ВОЗ в интервью Washington Post.