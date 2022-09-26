Минэкономики ФРГ о резком спаде давления в "СП-2": причины неизвестны

По сообщению представителя Министерства экономики ФРГ, до сих пор остаётся непонятным, что стало причиной резкого снижения давления в трубопроводе "Северный поток-2".

В ведомстве сообщили, что активно взаимодействуют с властями для выяснения обстоятельств произошедшего, однако пока ничего конкретного сказать по этому поводу не могут.

"У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств", — уточнили в Минэкономики.

Ранее стало известно, что к югу от острова Борнхольм была зафиксирована утечка газа.