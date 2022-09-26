По сообщению представителя Министерства экономики ФРГ, до сих пор остаётся непонятным, что стало причиной резкого снижения давления в трубопроводе "Северный поток-2".
В ведомстве сообщили, что активно взаимодействуют с властями для выяснения обстоятельств произошедшего, однако пока ничего конкретного сказать по этому поводу не могут.
"У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств", — уточнили в Минэкономики.
Ранее стало известно, что к югу от острова Борнхольм была зафиксирована утечка газа.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.