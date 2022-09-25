Daily Mail: конфликт на Украине надо закрыть после слов Путина о ядерном оружии

Британия должна пытаться достичь мира, а не разжигать конфликт на Украине. Такое мнение высказал автор статьи в Daily Mail Питер Хитченс.

Он задал вопросы, в чём заключается интерес Британии к Украине и почему Соединённое Королевство отправляет туда оружие и технику, несмотря на то, что его собственный бюджет "растянут до предела", а британские вооружённые силы испытывают недостаток в людях, деньгах, и снаряжении уже много лет.

Журналист считает, что конфликт на Украине уже очень сильно приблизил мир к реальной ядерной войне.

От слова президента России Владимира Путина про применение ядерного оружия, считая их блефом, отмахиваться было бы глупо, заключил Хитченс.