Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кедми: ВСУ ждёт катастрофа — Западу уже нечего поставлять Украине
Том Вандендрисше: энергетический кризис в Европе создан преднамеренно
Кравченко: украинские пропагандисты призывают бомбить участковые комиссии
В МО Украины пообещали разгадать тактику ВС РФ при атаках иранскими дронами
Гостиницу в Херсоне обстреляли по разведданным и наводке НАТО
Киев призвал Запад нанести ядерный удар по территории России
В Одессе воздушная тревога — на город летят восемь "Шахидов"
Марочко: Зеленский боялся Алексея Журавко, и поэтому его убил
При обстреле ВСУ гостиницы в Херсоне погиб бывший депутат Верховной рады Журавко

Daily Mail: конфликт на Украине надо закрыть после слов Путина о ядерном оружии

Мир

Британия должна пытаться достичь мира, а не разжигать конфликт на Украине. Такое мнение высказал автор статьи в Daily Mail Питер Хитченс.

Он задал вопросы, в чём заключается интерес Британии к Украине и почему Соединённое Королевство отправляет туда оружие и технику, несмотря на то, что его собственный бюджет "растянут до предела", а британские вооружённые силы испытывают недостаток в людях, деньгах, и снаряжении уже много лет.

Журналист считает, что конфликт на Украине уже очень сильно приблизил мир к реальной ядерной войне.

От слова президента России Владимира Путина про применение ядерного оружия, считая их блефом, отмахиваться было бы глупо, заключил Хитченс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Военспецы: После референдумов - ультиматум и залп по Украине

Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.

Военспецы: После референдумов - ультиматум и залп по Украине
ВС РФ применили разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов
Силовые структуры
ВС РФ применили разведчик Ту-214Р для вскрытия украинских военных объектов
Мир. Новости мира
Вброс про переворот в Китае и отставку Си Цзиньпина сделан из США
Силовые структуры
Минобороны РФ: замминистра Булгакова заменили на Мизинцева
Любовь Степушова НОАК не может свергнуть Си Цзиньпина, но может раздавить Запад Любовь Степушова Сергей Лебедев Музейные сокровища России разворованы, но кое-что ещё осталось Сергей Лебедев Андрей Николаев Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Huffpost: "исключительность Америки" в США доказали кадрами из-под Волгограда
Общество
Путин подписал ряд поправок в закон о военной службе: ужесточение во всём
Стрелков: либо Киев выводит свои войска, либо РФ объявит Украине войну
Силовые структуры
Стрелков: либо Киев выводит свои войска, либо РФ объявит Украине войну
Последние материалы
Киев призвал Запад нанести ядерный удар по территории России
В Одессе воздушная тревога — на город летят восемь "Шахидов"
Марочко: Зеленский боялся Алексея Журавко, и поэтому его убил
При обстреле ВСУ гостиницы в Херсоне погиб бывший депутат Верховной рады Журавко
The Washington Post: СВО на Украине переходит в решающую стадию
Иранский дипломат: США хотят переместить конфликт на Украине внутрь России
Украинская ракета попала в гостиницу, где находилась съёмочная группа RT
Генштаб ВСУ: армия России активизировала работу иранских беспилотников
Володин призвал сообщать о нарушениях в процессе частичной мобилизации
Стрелков: без победы России Лукашенко раздавят, как клопа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников