Иранский дипломат: США хотят переместить конфликт на Украине внутрь России

При определённых условиях Россия может применить ядерное оружие для противостояния НАТО. Такое мнение высказывают ряд зарубежных экспертов, с которыми согласен и бывший дипломат Исламской Республики Джавад Лариджани, говорится в статье иранского издания Farda.

Политик считает, что этот шаг будет носить тактический характер.

США делают всё возможное, чтобы переместить конфликт на Украине внутрь РФ, уверен эксперт. Кроме того, американские власти преследует собственные интересы, добавил он.

По словам дипломата, Украина — не просто жертва конфликта, она уже сейчас на пути к тому, чтобы в не столь далёком будущем превратиться в "европейский Афганистан" и стать вечным полем боя с большим числом человеческих жертв.