Турция настаивает на отмене права вето в Совбезе ООН

Турция хочет, чтобы Совет Безопасности ООН был “более инклюзивным” и устранил право вето постоянных членов.

Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в кулуарах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью–Йорке.

“Мы считаем, что Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности должны быть более инклюзивными. Есть много формул, поступающих из разных стран, и все страны должны быть хорошо представлены здесь, - цитирует сказал Чавушоглу государственная телекомпания TRT. - Конечно, критерии могут быть определены в соответствии с населением, размером и географическим распределением каждой страны. Но, с другой стороны, право вето также должно быть отменено”.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган годами отстаивал установку, которую сам же назвал “мир больше, чем пять”, имея в виду пять постоянных членов СБ ООН.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

ООН была создана в конце Второй мировой войны победившими союзными державами, каждая из которых получила постоянное место в Совете Безопасности, с 10 членами, избираемыми поочередно на двухлетний срок.

Во время турне по Африке в 2021 году Эрдоган назвал это соглашение несправедливым и устаревшим, подчеркнув, что, согласно ему, в мире доминирует “горстка стран”.

Президент России Владимир Путин тогда заявил, что, если вето будет отменено, “ООН умрет в тот же день – она превратится в Лигу Наций”, бессильный дискуссионный клуб.

Однако теперь идея Эрдогана, похоже, получила поддержку со стороны Вашингтона. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала договорённости Совета Безопасности “неустойчивым и устаревшим статус-кво”.

Выступая на этой неделе в Генеральной Ассамблее, президент США Джо Байден предложил расширить Совет Безопасности и ограничить право вето “редкими, чрезвычайными ситуациями”.