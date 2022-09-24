Турция настаивает на отмене права вето в Совбезе ООН

Турция хочет, чтобы Совет Безопасности ООН был “более инклюзивным” и устранил право вето постоянных членов.
Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в кулуарах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью–Йорке.
“Мы считаем, что Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности должны быть более инклюзивными. Есть много формул, поступающих из разных стран, и все страны должны быть хорошо представлены здесь, - цитирует сказал Чавушоглу государственная телекомпания TRT. - Конечно, критерии могут быть определены в соответствии с населением, размером и географическим распределением каждой страны. Но, с другой стороны, право вето также должно быть отменено”.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган годами отстаивал установку, которую сам же назвал “мир больше, чем пять”, имея в виду пять постоянных членов СБ ООН.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Однако теперь идея Эрдогана, похоже, получила поддержку со стороны Вашингтона. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала договорённости Совета Безопасности “неустойчивым и устаревшим статус-кво”.
Выступая на этой неделе в Генеральной Ассамблее, президент США Джо Байден предложил расширить Совет Безопасности и ограничить право вето “редкими, чрезвычайными ситуациями”.
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