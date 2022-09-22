Британским пользователям Twitter* пришлась по вкусу нечаянная оговорка экс-премьера Бориса Джонсона, который, сам того не желая, лестно отозвался о российском лидере Владимире Путине.
Говоря о том, что Британия поддерживала и будет поддерживать Украину, Джонсон сказал, что благодарен Путину "за вдохновляющее руководство". После этого бывший премьер заметил свою ошибку и уточнил, что подразумевал Владимира Зеленского.
Однако британским комментаторам показалось, что оговорка оказалась "к месту" и была совсем не случайной.
"Это не случайно, он точно знал, о чем говорит", — написал один из пользователей.
"Ой, он случайно сказал правду", — отметил другой комментатор.
"Истина наконец-то прозвучала из уст Бориса Джонсона", — подхватил третий пользователь.
Комментаторы предположили, что после такого хоть и случайного, но громкого заявления Джонсон ещё неделю не покинет первые полосы СМИ.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.