Турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ООН и лидеры стран не смогли предотвратить военные действия на Украине, энергетический и гуманитарный кризисы. По мнению президента, политики должны больше стараться для завершения кризиса.
"Каждый, кто имеет более или менее отношения с Путиным, должен обсудить с ним эти вопросы. То же самое с Зеленским", — подчеркнул глава Турции, передаёт A Haber.
Ранее президент поговорил по телефону с украинским коллегой. Источник РИА Новости сообщал, что Эрдоган планирует позвонить лидеру РФ Владимиру Путину в ближайшие дни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.