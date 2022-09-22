Эрдоган призвал мировых лидеров обсуждать с Путиным конфликт на Украине

Турецкий руководитель Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ООН и лидеры стран не смогли предотвратить военные действия на Украине, энергетический и гуманитарный кризисы. По мнению президента, политики должны больше стараться для завершения кризиса.

"Каждый, кто имеет более или менее отношения с Путиным, должен обсудить с ним эти вопросы. То же самое с Зеленским", — подчеркнул глава Турции, передаёт A Haber.

Ранее президент поговорил по телефону с украинским коллегой. Источник РИА Новости сообщал, что Эрдоган планирует позвонить лидеру РФ Владимиру Путину в ближайшие дни.