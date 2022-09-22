19FortyFive: США не должны допустить, чтобы Украина вошла в состав НАТО

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский снова заявил о планах Киева получить гарантии безопасности от стран коллективного Запада. По его словам, это необходимо для успешной реализации задач по вступлению страны в НАТО и Евросоюз.

Однако по мнению американского аналитика Дуга Бэндоу, Украине нельзя предоставлять членство в НАТО ни при каких условиях.

"Не пускайте Украину в НАТО или "НАТО-плюс", — указал он в издании 19FortyFive.

Ни США, ни Европа не хотят обеспечивать защитой Грузию и Украину, однако руководство НАТО продолжает говорить о том, что Киеву и Тбилиси необходимо выполнить ряд критерий для вступления в альяс.

Бэндоу считает, что Запад придерживается нечестной позиции в отношении Украины. Вашингтон не заинтересован в защите украинского народа и не намерен вступать в войну с Москвой. США и их союзники совершат большую ошибку, если предоставят Киеву гарантии безопасности или членство в НАТО, уверен эксперт.

"Каким бы ни был исход нынешнего конфликта, не должно быть Киевского договора о безопасности или его эквивалента. В случае войны янки всё равно не придут", — заявил аналитик.