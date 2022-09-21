Рожин заявил, что риск ядерной конфронтации между США и Россией возрастёт

Военный эксперт Борис Рожин считает, что быстрое слаживание нового личного состава после частичной мобилизации не произойдёт. Процесс будет идти постепенно, считает он. В начале весны российская армия превзойдёт ВСУ по численности и наступательные действия будут происходить быстрее, полагает Рожин.

Также эксперт убеждён, что риски ядерного столкновения США и России начнут возрастать. Текущие международные правила постепенно разрушаются.

"Новые начнут вырабатываться лишь после того, как стороны дойдут до последней черты, когда у них будет простой выбор — компромисс и новые правила или ядерная война. Так что нисколько не сомневаюсь, что ремейк Карибского кризиса, безусловно, будет", — подчеркнул Рожин в своём Telegram-канале.