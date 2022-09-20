Сенатор Андрей Климов прокомментировал заявления республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей о проведении референдумов. По его словам, в случае вхождения указанных территорий в состав РФ, Украине и Западу придётся осознать, что они ведут военные действия на российской территории.
"Запад и Украина не захотят признавать результатов референдумов. Но тогда им придётся сделать непростой выбор: либо принять факт того, что это наши территории, и отступить, либо осознать, что они ведут военные действия против России со всеми вытекающими последствиями", — заявил Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
При этом вхождение новых регионов в состав России станет дополнительной защитой для населения, проживающего на указанных территориях. По его словам, одно дело — жить по-соседству с РФ и принимать военную помощь, а совсем другое — быть частью России под защитой её армии и флота.
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