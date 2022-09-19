Захарова: вместо общения о Грайнер и Уилане посольство США занимается соцсетями

Россия готова к диалогу с Соединёнными Штатами в отношении осуждённых Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Однако Вашингтон предпочитает не вести переговоры по дипканалам, а заниматься социальными сетями. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если у посольства США в Москве найдётся минута свободного времени, они расскажут об этом президенту Байдену, а тот в свою очередь родственникам Уилана и Грайнер", — написала дипломат в своём Telegram-канале.