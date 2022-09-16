The Sun: тихоокеанский флот ВМФ России показал "огонь и ярость" у границ США

Тихоокеанский флот провёл масштабные военные манёвры "Умка-2022" по защите Арктики в акватории Чукотского моря. В ходе учений атомные подводные лодки "Омск" и "Новосибирск" произвели пуски крылатых противокорабельных ракет "Гранит" и "Оникс".

Министерство обороны России заявило, что ракеты "поразили сложную морскую цель, имитирующую отряд военных кораблей условного противника, на расстоянии более четырехсот километров".

По мнению британских аналитиков, подобные действия российских субмарин около границы США вызвали опасения в Вашингтоне.

"Огонь и ярость. Путин устроил масштабные манёвры у берегов США с участием кораблей и атомных подводных лодок в качестве предупреждения Западу", — заявили эксперты в издании The Sun.