После небольшого периода улучшения отношений России и США Аляска снова подвергается милитаризации. Помимо военных конфликтов, стратегическую ценность региона повышает и глобальное потепление. Более того, после начала военной спецоперации на Украине регион выходит на первый план противостояния России и США.
"Весь мир, по крайней мере Запад, был застигнут врасплох началом спецоперации на Украине. Так что теперь арктические страны не совершат эту же ошибку, утратив бдительность", — заявляет директор Центра арктической политики Университета Аляски в Фэрбенксе Эми Лорен Лавкрафт.
Американцы проявляют особый интерес к Аляске не только из-за стратегического положения полуострова, но и из-за наличия в её недрах углеводородов. Также в водах Берингова моря обитают самые крупные рыбы семейства лососевых.
Эксперты французского издания Le Monde подчёркивают, что США должны быть готовы к любым неприятностям, которые могут возникнуть в регионе.
"Самое большое изменение, связанное с ситуацией на Украине, заключается в том, что мы должны перейти в Арктике от сотрудничества к конкуренции", — отмечает директор Центра безопасности и арктической устойчивости в Фэрбенксе Трой Буффар.
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