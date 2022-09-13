Le Monde: Аляска снова стала форпостом США против России на фоне СВО

После небольшого периода улучшения отношений России и США Аляска снова подвергается милитаризации. Помимо военных конфликтов, стратегическую ценность региона повышает и глобальное потепление. Более того, после начала военной спецоперации на Украине регион выходит на первый план противостояния России и США.

"Весь мир, по крайней мере Запад, был застигнут врасплох началом спецоперации на Украине. Так что теперь арктические страны не совершат эту же ошибку, утратив бдительность", — заявляет директор Центра арктической политики Университета Аляски в Фэрбенксе Эми Лорен Лавкрафт.

Американцы проявляют особый интерес к Аляске не только из-за стратегического положения полуострова, но и из-за наличия в её недрах углеводородов. Также в водах Берингова моря обитают самые крупные рыбы семейства лососевых.

Эксперты французского издания Le Monde подчёркивают, что США должны быть готовы к любым неприятностям, которые могут возникнуть в регионе.

"Самое большое изменение, связанное с ситуацией на Украине, заключается в том, что мы должны перейти в Арктике от сотрудничества к конкуренции", — отмечает директор Центра безопасности и арктической устойчивости в Фэрбенксе Трой Буффар.