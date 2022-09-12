Сатановский: США уже ведут третью мировую войну, Украина — её малая часть

США спровоцировали начало третьей мировой войны, чтобы сохранить свою гегемонию. Украинский конфликт является маленьким фронтом противостояния с Россией. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, многие представляли себе войну как ядерное столкновение сверхдержав. Однако в реальности оказалось, что обмен ударами ведётся совершенно другими методами. Сатановский убеждён, что Вашингтон готов пойти на всё, чтобы сохранить свою лидирующую позицию в однополярном мире.

"На дворе третья мировая война. И я вовсе не имею в виду нашу спецоперацию на Украине — это один из маленьких фронтов этой самой третьей мировой войны. Она совершенно не такая, как мы думали. Экономическая, санкционная, политическая, визовая, с культурой отмены, культурой полного размена всего, что есть в семейных отношениях. Но она идёт", — заявил эксперт в эфире "Соловьёв LIVE".