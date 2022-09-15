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Стремоусов: угрозы Киева из-за выдачи паспортов РФ в Херсоне — полная ахинея

Мир

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал не обращать внимания на угрозы Киева из-за выдачи паспортов РФ.

Стремоусов: угрозы Киева из-за выдачи паспортов РФ в Херсоне — полная ахинея

В интервью РИА Новости он отметил, что Вооружённые силы России надёжно защищают регион. По его словам, бойцы РФ не допустят возвращения террора.

Стремоусов добавил, что жителям Херсонской области не следует бояться громких заявлений киевских чиновников по поводу введения уголовной ответственности за получение российских паспортов.

"Это ахинея и бред, на которые не стоит обращать внимания", — считает представитель ВГА.

Он также подчеркнул: согласно логике украинских политиков, только в Республике Крым им нужно будет наказать свыше 2 миллионов человек.

Ранее стало известно, что на Украине разработали законопроект, который предполагает привлечение к уголовной ответственности граждан, получивших паспорта РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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