На Украине за получение паспорта РФ будет введена уголовная ответственность

На Украине разработали законопроект, согласно которому получение российского паспорта и склонение к этому действию будет наказываться в уголовном порядке.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук уже сообщала, что тем украинцам, которые просто решат получить паспорт РФ и не подозреваются в сотрудничестве с российской стороной, бояться нечего. Тем же, кто сотрудничает с властями России, могут получить до 15 лет тюремного заключения.