На Украине разработали законопроект, согласно которому получение российского паспорта и склонение к этому действию будет наказываться в уголовном порядке.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук уже сообщала, что тем украинцам, которые просто решат получить паспорт РФ и не подозреваются в сотрудничестве с российской стороной, бояться нечего. Тем же, кто сотрудничает с властями России, могут получить до 15 лет тюремного заключения.
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