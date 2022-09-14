Лукашенко лично нарубил дров для ЕС: "Не дадим, Семёныч, Европе замёрзнуть!"

Белорусский лидер Александр Лукашенко озаботился тем, как Европа собирается пережить зимние холода, добровольно ограничивая себя в российских энергоресурсах в рамках санкций против РФ.

Чтобы помочь своим европейским соседям решить эту сложную проблему, Лукашенко решил прибегнуть к старому проверенному способу — помочь замерзающим жителям ЕС с заготовкой дров на зиму. Видео с рубящим дрова Лукашенко появилось в Telegram-канале "Пул Первого".

"Не дадим, Семёныч, Европе замёрзнуть! Поможем нашим братьям", — сказал белорусский президент, ловко орудуя топором.

Лукашенко добавил, что, поскольку Белоруссия является центром Европы, судьба соседей её всё-таки беспокоит, несмотря на политические обстоятельства.

"Европе не выбирать сейчас — ёлка, берёзка — главное, чтоб тепло было. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замёрзли. Может, одумаются", — иронично добавил белорусский президент, заканчивая колоть дрова.