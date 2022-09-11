Премьер Греции: санкции против РФ — это цена нашего выбора

Европейские государства уже в полной мере ощутили на себе последствия антироссийских санкций, однако продолжают придерживаться прежней политики в отношении РФ, не желая её менять. Такое мнение высказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с журналистами в городе Салоники.

Обозреватель, обращаясь к Мицотакису, сказал, что антироссийские санкции "это бумеранг, который, возвращаясь, бьёт по экономике ЕС" и спросил, как долго будет терпеть в Европе возрастающий энергетический кризис и не собираются ли европейские лидеры что-либо предпринять, чтобы прекратить энергетическое противостояние с РФ, пока не стало слишком поздно.

"С первого момента, как мы вводили санкции против России, которые чрезвычайно широкие, я бы сказал, что это самые серьезные санкции из когда-либо принимавшихся, мы знали, что одновременно подвергаем наши общества сложному процессу. Но мы предупредили, что это цена нашего выбора", — сказал Мицотакис.

Греческий премьер отметил, что все уже видят, что РФ "использует свои энергоресурсы в качестве оружия", и поэтому Евросоюзу следует в самом ближайшем будущем стать независимым от российского газа. По мнению Мицотакиса, это уже необратимый процесс, и пути назад здесь уже нет.