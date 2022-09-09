Agrarheute: Запад удивлён эффектом санкций — паники в РФ не случилось

Издание Agrarheute пишет, что Запад удивлён эффектом антироссийских санкций.

Немецкий журналист Олаф Зинке заявил, что российская экономика неожиданно хорошо справляется с санкциями Запада. По его словам, ЕС и США вводили санкции против России в надежде обрушить экономику РФ и спровоцировать панику. Однако российская экономика "восстала, как Феникс из пепла". Он отметил, что "рубль крепок, как никогда", а инфляция находится под контролем.

Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что прогнозы по российскому ВВП улучшились. Западные эксперты, по словам Зинке, были вынуждены признать, что Москва переносит шквал экономических санкций куда лучше их прогнозов.

Автор Agrarheute заявил, что позиции рубля настолько окрепли, что он был назван лучшей валютой 2022 года. Ни одна из мировых валют не продемонстрировала такого роста и динамики. Пока Европа отказывается от российских нефти и газа, Россия экспортирует энергоносители и другие товары в различные регионы мира, что приносит стране огромные доходы.

"Экономика очень устойчива — благодаря высоким ценам на энергоносители", — констатировал эксперт.