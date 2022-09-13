Между российским президентом Владимиром Путиным и немецким канцлером Олафом Шольцем состоялась телефонная беседа, основной темой которой стали события на Украине. О разговоре двух лидеров проинформировал член правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт.
В ходе полуторачасовой беседы Шольц говорил о необходимости дипломатического урегулирования украинского конфликта, а также о необходимости обращения с военнопленными в соответствии с положениями международного гуманитарного права.
В разговоре была затронута и ситуация вокруг Запорожской АЭС. Шольц напомнил, как опасны могут быть боевые действия поблизости от станции, и призвал избегать их в соответствии с рекомендациями, оставленными миссией МАГАТЭ.
Кроме того, канцлер ФРГ выразил обеспокоенность продовольственным вопросом, напомнив про важность соглашения по зерну, курируемого ООН.
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