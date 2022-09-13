PA: британские власти не пригласили Россию на похороны королевы Елизаветы II

Сотрудники агентства PA заявили, что, по данным источников в правительстве Великобритании, власти страны не пригласили представителей РФ, Белоруссии и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы II. При этом мероприятие посетит иранский посол, отметили журналисты.