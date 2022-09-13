Экономической системе ФРГ придётся пережить "трагедию в пяти актах" в связи с напряжённой ситуацией на рынке энергоресурсов. Об этом пишет Spiegel.
По информации издания, сначала проблемы начнут испытывать немецкие фирмы, которые сильно зависят от голубого топлива и электроэнергии. Речь идёт о компаниях, производящих бумагу и удобрения.
Во "втором акте" кризис распространится на все остальные промышленные отрасли ФРГ, отмечается в материале.
Spiegel также подчёркивает: "третий акт" наступит, когда руководители компаний станут перекладывать растущие издержки на потребителей. Как пояснили авторы материала, в "четвёртом акте" на территории Германии начнёт расти уровень безработицы.
В статье сказано, что "пятый акт" будет означать экономическую рецессию в ФРГ.
"У трагедии, с которой столкнётся Германия, есть пять актов, она стартует с ценового шока на рынке энергетических ресурсов", — резюмируют журналисты.
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