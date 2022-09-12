Forbes: Европа скатится в средневековье из-за энергокризиса

Страны Европы попали в длительный энергетический кризис и теперь рискуют вернуться в средневековье, сообщил в статье старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

"Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия", — отмечается в материале.

На фоне высокой инфляции власти стран ЕС навязывают гражданам и бизнесу нормированное потребление энергоресурсов.

Брокерская компания Barclays Capital прогнозирует, что рост цен на энергоносители, жёсткие меры европейского Центробанка и сокращение спроса приведёт к рецессии в Евросоюзе и падению валового внутреннего продукта на 1,7%. При этом сильнее всего пострадают такие страны, как Германия, Франция, Италия и Испания.