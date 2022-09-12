GT: энергокризис вынудит европейцев свергнуть правительства своих стран

Европейцы могут выйти на уличные протесты и свергнуть правительства своих стран из-за роста цен на энергоресурсы, сообщил Марк Блэклок в статье для издания Global Times.

По словам автора, в Европе люди уже активно протестуют против беспрецедентного роста цен на газ и электричество. Европейцы недовольны тем, что власти не могут решить эту проблему.

"Если ответ не будет дан, эта зима может стать периодом недовольства, подобного которому еще никогда не было", — подчеркнул Блэклок.

По мнению учёных, синоптиков и политологов, общественное недовольство в странах Евросоюза может перерасти в массовые акции протеста и беспорядки. Так, жители Британии уже сейчас испытывают нехватку средств на оплату счетов за электричество. Из-за роста мировых цен на топливо подорожали все товары и услуги, в частности, отопление и продукты питания. Привыкших жить в достатке европейцев может довести до отчаяния жёсткая экономия, и они хлынут на улицы, чтобы свергнуть правительства своих стран, отметил автор статьи.

Он добавил, что за последнее время в Европе резко выросла протестная активность населения. Например, британские активисты призвали граждан не оплачивать счета за электричество с октября, а профсоюзы провели несколько массовых митингов, на которых требовали повысить зарплату и снизить цену на топливо и еду, подчеркнул Блэклок.